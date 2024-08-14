وزارة الصحة: انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر طب الأسنان لتبادل الخبرات العلمية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، انطلاق فاعليات النسخة الأولى من مؤتمر طب الأسنان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والذي يستمر لمدة يومين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يسعى إلى تبادل الخبرات العلمية والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان، من خلال عدد من المحاضرات النظرية التي تتناول الإتجاهات الجديدة في علاج أمراض الفم والأسنان، والتي يلقيها أساتذة واستشاريين من مختلف الجامعات المصرية، لافتاً إلى حضور 350 طبيب أسنان من جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مديري إدارات طب الأسنان بمديريات الشئون الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أهمية تعزيز مهارات أطباء الأسنان العاملين بوزارة الصحة والسكان، في تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، حيث يتضمن المؤتمر عدد من ورش العمل التي تنمي قدرات الأطباء في أساليب التعامل مع كافة الحالات المرضية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أضاف الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية من خلال مشاركة أطباء الأسنان العاملين بها ، وكذلك العاملين بإدارات طب الأسنان بالمديريات للمتابعة والإشراف على التطبيق العملي لما تم الاطلاع عليه بالمؤتمر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة مرعي مدير عام طب الأسنان العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإدارة المركزية لطب الأسنان تعمل على التواصل الفعال مع شباب الأطباء من خلال إقامة اللقاءات العلمية، والاطلاع على التحديات التي تواجه الأطباء في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة حيث يتم عرض و دراسة الحالات المرضية ومناقشة كيفية تقييم الحالات ووضع خطط العلاج على يد الأساتذة والاستشاريين، منوهة أن هناك قنوات إتصال مع كافة إدارات طب الأسنان بالمحافظات لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية المستخدمة بشكل مستمر.

وقالت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إن المؤتمر يعد خطوة هامة نحو تطوير الخدمات في مجال طب الأسنان، حيث يضم المؤتمر نخبة من الأطباء والخبرات العملية لمناقشة الأبحاث والدراسات الحديثة، مضيفة أن المؤتمر يعتبر منصة لتقديم أفضل الممارسات وأحدث التقنيات لتعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية.