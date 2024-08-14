مفتى الجمهورية يلتقى رئيسة القومى للبحوث الجنائية للتهنئة بمنصبه الجديد

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- الدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية؛ وذلك لتهنئته على تولِّيه مهام منصبه الجديد، ولبحث آفاق التعاون المستقبلية بين الطرفين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فى بداية اللقاء، عبَّر المفتى عن شكره البالغ وامتنانه للدكتورة هالة رمضان على الزيارة، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية. وأضاف قائلًا: "نحن نثمِّن دَور المركز القومى وجهوده المتواصلة فى خدمة المجتمع، ونتطلَّع إلى بِناء شَراكة استراتيجية تعزِّز القيمَ الأخلاقية، وتعمل على حل المشكلات الاجتماعية التى تواجهنا".

من جانبها، عبَّرت الدكتورة هالة رمضان عن خالص أمنياتها بأن يوفِّق اللهُ سبحانه وتعالى المفتى فى مهام منصبه الجديد، مبديةً تطلُّع المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك الذى يهدُف إلى تعزيز الوعى الدينى والاجتماعى بين أفراد المجتمع.