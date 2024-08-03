محافظ بورسعيد يستقبل وفداً من "مركز البحوث الزراعية" للنهوض بالقطاع الزراعي

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفداً من مركز البحوث الزراعية، برئاسة عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون للنهوض بالقطاع الزراعى ببورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء الوفد: دكتور علاء الدين خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، دكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، دكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، دكتور محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، دكتور طه الغربى وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه.

وناقش محافظ بورسعيد، آليات التعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتى تتمثل فى تقديم التسهيلات اللازمة للجنة المشكلة من "مركز البحوث الزراعية "، للقيام بالمتابعة الدورية للمساحات المنزرعة فى نطاق بورسعيد (سهل الطينة) وجنوب بورسعيد، والوقوف على معدلات الإنتاج المطلوبة، ونوعية المحاصيل الملائمة، لطبيعة التربة والبيئة الزراعية، لهذه المناطق، وذلك لإصدار التوصيات والمقترحات اللازمة للنهوض بالدورة المحصولية لهذه الأراضى.

ووجه محافظ بورسعيد، بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة لأعضاء اللجنة، خلال فترة عملهم لحين الانتهاء من جميع أعمال اللجنة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالتنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وسوف تقوم لجنة مركز البحوث الزراعية بالمرور والمعاينة الحقلية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، فى نطاق " سهل الطينة " بجنوب بورسعيد، كما سيتم عقد حلقة نقاشية مع المزارعين، لتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بهذه المحاصيل.