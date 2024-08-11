معهد بحوث البساتين: ارتفاع الحرارة السبب فى الإنتاج الغزير من المانجو

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية اليوم، الأحد، ورشة عمل عن تحديات زراعة المانجو في مصر، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين إن محصول المانجو من أهم محاصيل الفاكهة الاستوائيّة الواعدة في مصر نظرا لقيمتها الاقتصادية العالية، حيث تقدر المساحة المنزرعة حاليا 321 ألف فدان ومتوسط إنتاج الفدان 4.1 طن خلال الأعوام الماضية، ولكن ارتفاع الحرارة زادت من كمية الإنتاج الغزير الموجود فى الأسواق، وتتركز معظمها في أماكن مختلفة داخل الجمهورية.

أضاف حمودة أنه بسبب الظروف المناخية الجارية وتذبذب درجات الحرارة تعرض محصول المانجو خلال تلك الموسم لارتفاع في الإنتاجية في بعض الأصناف المحلية، واختلفت نسبة الإنتاج على حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي للصنف.

وأوضح أن إنتاجية المانجو زادت خلال الموسم الحالى بسبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وخصوصا في فصل الشتاء والخربف لذلك تم إصدار بعض التوصيات الخاصة بادارة العمليات البستانية بصورة دائمة من مقاومة الأمراض الفطرية والحشريه والاهتمام بانتظام الري وعدم جفاف التربة حول النبات و الاهتمام الجيد بزراعة مصدات الرياح مثل الجازورينا والكافور لتجنب أثر الرياح الشديدة والرش بمركبات السليكا وهي سليكات الألومنيوم وسليكات البوتاسيوم لتلافي ارتفاع درجات الحرارة خلال مراحل نمو الثمار.

أضاف أنه يجب المتابعة المستمرة للارصاد الجوية والاستعداد لها كما يمكن تحميل المانجو علي النخيل كوسيلة لتلطيف درجات الحرارة علي ان تكون زراعات النخيل علي مسافات واسعة وكذلك معرفة الأصناف المبكرة من التزهير المبكر والطبيعي معا ودراسة السوق بين العرض والطلب والتصنيع بسبب الكميه المعروضة.