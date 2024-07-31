اليوم السابع
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نائب مركز البحوث الزراعية تتفقد برامج المحاصيل الحقلية بمحطة الجميزة

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:55 ص
نائب مركز البحوث الزراعية تتفقد برامج المحاصيل الحقلية بمحطة الجميزة وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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تفقدت الدكتورة شيرين عاصم  نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برامج المحاصيل الصيفية بمحطة بحوث الجميزة، بمحافظة الغربية، وذلك بحضور وكلاء معهد المحاصيل ورؤساء الأقسام.

قال الدكتور علاء خليل مدير المعهد، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تواجد قيادات الوزارة والباحثين في الحقول وبين المزارعين.

وتفقد وفد مركز البحوث الزراعية، البرامج البحثية لمحصول الذرة الشامية والفول الصويا ومحاصيل الاعلاف الصيفية ومحصول الارز وبرنامج التكثيف المحصول وكذلك برامج المعاملات وبرامج إكثار التقاوي للاصناف والهجن والسلالات الجديدة، والتي وجدت في حاله ممتازة، كذلك تم زيارة البرنامج القومي للقطن وبرنامج البنك القومي للجينات وبرنامج بحوث الحشائش، فضلا عن زيارة بعض البرامج الإرشادية بحقول المزارعين، واعطاءهم التوصيات الفنية الملائمة للتواكب مع التغيرات المناخية والحرارة العالية.
 







البحوث الزراعية

مركز البحوث الزراعية

وزارة الزراعة

المحاصيل الحقلية



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