لو لخبطت في الأكل.. مشروب الإنقاذ من التخمة والتقلصات

كتبت مروة محمود الياس

الانتفاخ والتقلصات ووجع البطن، هي النتائج الطبيعية لعدم ضبط النظام الغذائي، ونتيجة حتمية لـ"اللخبطة" في تناول الطعام، سواء إن كان طعاما غنى بالدهون والدسم، أو طعام مقليا أو أطعمة سريعة، أو الأطعمة المصنعة، وغيرها من الأطعمة والمشروبات التي يفضل تجنبها.

وفقا لتقرير نشر في موقع انديا تايمز، فإن هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكن أن تخفف حدة الوجبات الثقيلة، وتخفف من الأعراض التي تليها، سواء كانت الانتفاخات أو التقلصات أو الآلام المعوية، ولعل من أهم هذه المشروبات هو مشروب الكمون الصحى، فمغلى القليل من حبيبيات الكمون يساعد على ضبط العملية الهضمية، وتعزيز عملها، كذلك تقلل من حالة التجشؤ المفرط الذى يصيب البعض خاصة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام، أو طعام غير صحى فهو مثالى بعد الوجبات الدسمة.

تابع التقرير موضحا أن الكمون كمشروب يساعد على تخفيف مخاطر الأطعمة المالحة على الجسم والصحة والمعدة كذلك، وتجنب انتفاخ البطن وحرقة المعدة المحتملة بعدها.

كذلك يساعد هذا المشروب المنقذ في تقليل حدة الانزعاج الهضمى والاضطراب المعدى الذى يصيب أغلبنا، كما أنه يعزز من انتاج الصفراء الطبيعية في الجسم ويساعد المعدة على تعزيز الامتصاص لعناصر الطعام جيدا دون مشكلات محتملة.

ونصح التقرير بتحميص حبيبات الكمون قبل نقعها في الماء المغلى، ولذك للحصول على أفضل نتيجة للمعدة والجسم.