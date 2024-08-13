تنسيق الجامعات الخاصة 2024 .. قائمة كليات تقبل طلاب الثانوية من مجموع 53 %

كتب محمد صبحى

أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الحد الأدنى للقبول بالكليات فى الجامعات الخاصة والأهلية، وفيما يلى ينشر" اليوم السابع" مجموعة من الكليات التي تقبل الطلاب بمجموع 53 %

وسجل الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات مجموع 53 %:-

1- التكنولوجية الحيوية

2- تكنولوجيا العلوم الصحية

3- العلوم الأساسية

4- الفنون التطبيقية

5- اللغات والترجمة والإعلام

6- الاقتصاد والإدارة

7- التربية والعلوم الاجتماعية

8- السياحة والفنادق

9- التمريض

10- الآثار

11- الحقوق والقانون

12- العلوم السينمائية

وقرر المجلس أن يكون القبول بهذه الكليات فى جامعات 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55%.

