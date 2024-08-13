اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: تشكيل لجنة لوضع شروط الترشح لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:40 م
التعليم العالى: تشكيل لجنة لوضع شروط الترشح لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية في ضوء المادة (14) من اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

 

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر.

 

وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة انتظام أعمال التنسيق بكافة مراحله على مستوى الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية)، وحتى انتهاء التقديم لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، مشيرًا إلى توفير مقعد لكل طالب بما يتناسب مع المجموع الحاصل عليه، طبقًا للقواعد المعمول بها للتقدم للجامعات.







التعليم العالى

وزير التعليم العالى

اخبار مصر

الجامعات الاهلية

البحث العلمى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة