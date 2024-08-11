جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأقوى خدمة تعليمية

• برامج دراسية مميزة بجميع الكليات لتخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والدولى

• بروتوكولات تعاون مع كبرى المؤسسات لتقديم مستوى متميز فى مختلف التخصصات

• نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس.. وخدمات تعليمية بأحدث الوسائط التكنولوجية

• د. نهاد المحبوب رئيس الجامعة: ملتزمون بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فتح باب القبول بكليات الجامعة وذلك للعام الجامعي 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية، حيث تستعد الجامعة للعام الدراسى الجديد، بأقوى الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، وتهدف الجامعة إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

وأكد د. نهاد المحبوب القائم بأعمال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن التقديم لكليات الجامعة يتم بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعة ، طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

وأوضح د. نهاد المحبوب أن الجامعة تضم 14 كلية، وهم: كلية الطب البشري وتلتزم الكلية بتخريج طبيباً ذا كفاءة عالية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وقادراً على البحث العلمي وتعزيز المسؤلية المجتمعية ودعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 في إطار من القيم الحاكمة، وكلية تكنولوجيا المعلومات وتقوم على إعداد خريجين ذوي كفاءات متميزة في تكنولوجيا المعلومات تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والتجارة والخدمات على المستوى المحلي، وإدخال التقنيات الحديثة بالمنظومة التعليمية التي تمكن من تخريج أجيال حرفيتها الإبداع والابتكار قادرة على المنافسة وريادة الأعمال مع مراعاة أخلاقيات المهنة، وتعميق ثقافة المعلوماتية والمعرفة لدى البيئة محليًا من خلال بحث علمي متميز في تقديم الحلول والتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية العلاج الطبيعي وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية جراحة الفم والأسنان وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الهندسة وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية الإعلام وتكولوجيا الاتصالات وكلية الآثار والإرشاد السياحي وكلية التربية الخاصة كلية اللغات والترجمة وكلية التمريض.

وتقدم الجامعة عدد من الكليات لطلاب الدراسات العليا كلية الطب البشري وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي وكلية جراحة الفم والأسنان وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الآثار والإرشاد السياحي وكلية اللغات والترجمة وكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات.

وتعتبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية كبرى، وتهدف الى التدريس الأكاديمي عالي الجودة والبحث والخدمة العامة لبناء قدرات الطلاب الفرديين ومساعدتهم على تطوير التفكير المستنير والنقدي والتفاهم والقدرة على التصرف، وتركز أنشطة الجامعة بشكل أساسي على الأبحاث للمشاركة في تقدم الجيل للمعرفة وإعداد العلماء الناضجين، وتحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى الجامعات وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.