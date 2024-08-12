نقابة الأسنان: إلغاء التكليف لخريجى كليات طب الأسنان بدءاً من عام 2025

كتبت ـ آية دعبس

أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن قرار وزير الصحة والسكان قد صدر بإلغاء التكليف لمهنة طب الأسنان بدءاً من عام 2025.

كما نوهت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها تلتزم بالحد الأدنى للقبول للكليات الحكومية والخاصة والأهلية وأن النقابة لن تقبل أي طالب مجموعه أقل من الحد الأدنى للقبول حتي وإن منح شهادة البكالوريوس، كما تنوه النقابة العامة لأطباء الأسنان أن خريجي كليات طب الأسنان يجب عليهم اجتياز امتحان ممارسة المهنة من المجلس الصحي المصري قبل التقدم للقيد بالنقابة أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.



