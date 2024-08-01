نقابة الأسنان تقرر تأجيل الجمعية العمومية للمرة الثانية بسبب " المركزى للمحاسبات"

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية، وذلك لتعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية العادية والتى كان من المقرر إنعقادها غدا الجمعة 2 أغسطس 2023، مشيرة إلى أنه تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية ليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024، وذلك لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.



وتعد تلك المرة الثانية، التى تعلن فيها النقابة العامة لأطباء الأسنان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، حيث تم الدعوة لها فى المرة الأولى 5 يوليو الماضى، ثم أعلنت النقابة عن تأجيلها حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة للميزانية، تبع ذلك الإعلان عن تأجيلها حتى 13 سبتمبر 2024.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 : -

1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -

- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.

3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -

- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والتي كان من المقرر لها 5 يوليو الماضى، حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.