نقابة الأسنان تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب تقرير "المركزى للمحاسبات"

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتي كان من المقرر لها الجمعة المقبل 5 يوليو 2024، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 : -

1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -

- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.

3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -

- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.