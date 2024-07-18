نقابة الأسنان: إعلان حركة تكليف دفعة 2022 كاملة الأسبوع الأول من أغسطس

كتبت آية دعبس

شاركت النقابة العامة لأطباء الأسنان، باجتماع اللجنة العليا للتكليف بـ وزارة الصحة، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة، والدكتورة علا خير الله مدير الإدارة العامة للتكليف، والدكتورة غادة مرعي مدير الإدارة لطب للأسنان، والدكتور أحمد أسامة والدكتور أحمد فتحى ممثلين عن دفعة 2022.



وأوضحت النقابة، أن اللجنة ناقشت الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية وتقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، كما دارت مناقشات حول تأجيل الإعلان إلا أن رئاسة اللجنة رفضت الطلب .



وأشارت نقابة أطباء الأسنان، إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وسيكون بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس ( إجراءات الإعلان)، كما أفادت الدكتورة غادة مرعي بتخصيص خط ساخن لإدارة الأسنان مدير الإدارة لطب للأسنان أنه سيتم الإعلان عنه خلال أسبوع ( يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بـ أطباء الأسنان والتكليف.

كانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وزارة الصحة والسكان، لطلب تحديد الموعد المتوقع لفتح باب التسجيل لخريجي دفعة 2022 حركة تكليف 2024، مع تحديد موعد لمناقشة خطة التكليف لهذا العام، لتأخر صدور قرار تكليف الدفعة، كما طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.