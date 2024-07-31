نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الأربعاء من كل أسبوع

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى يوم 28 أغسطس 2024 بمقر النقابة العامة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقاً للآتي:

1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة .

2- يشترط تسليم ترخيص المزاولة .

3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى .

4- التسليم للطبيب بشخصه .

5 - المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية الأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم لاستلام بطاقات العضوية .



وكانت قد اعلنت نقابة أطباء الأسنان، إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وسيكون بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس ( إجراءات الإعلان)، كما أفادت الدكتورة غادة مرعي مدير الإدارة لـ طب الأسنان، بتخصيص خط ساخن لإدارة الأسنان مدير الإدارة لطب للأسنان أنه سيتم الإعلان عنه خلال أسبوع ( يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بـ أطباء الأسنان والتكليف.