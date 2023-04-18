9 أطعمة تساعد فى تخفيف الغثيان.. أبرزها التفاح والموز

كتب – حسام الشقويرى

قد يكون الأكل هو آخر شىء ترغب فى القيام به عندما تكون معدتك مضطربة، لكن هناك أطعمة تخفف الأعراض، فقد شعر معظمنا بالغثيان نتيجة الارتباك الشديد، وفقا لما نشره موقع everydayhealth، لكن الغثيان يمكن أن يشير أيضًا إلى حالة طارئة خطيرة، خاصة إذا كانت مزمنة أو مصحوبة بأعراض مثل ألم فى الصدر أو تقلصات شديدة فى البطن أو الإغماء أو الارتباك، وخلال هذا التقرير نستعرض بعض الأطعمة التى تساعد فى تخفيف الشعور الغثيان.

أطعمة تساعد فى تخفيف الغثيان

1 - التفاح

القليل من الألياف الموجودة فى التفاح والخضراوات النيئة يقطع شوطًا طويلاً نحو التخلص من المواد الكيميائية المسببة للغثيان، حيث إن الألياف تبطئ عملية الهضم، لذلك جرب التفاح أو عصير التفاح إذا كنت تواجه مشكلة فى هضم الطعام الصلب.

2 - المقرمشات

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من النشا مثل الملح والخبز والخبز المحمص تساعد على امتصاص حمض المعدة وتهدئة المعدة المضطربة، والطبيعة اللطيفة للمكسرات تساعد على إرضاء الجوع (الجوع المفرط يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الغثيان)، وقد تساعد الأطعمة النشوية أيضًا على امتصاص أحماض المعدة وتهدئة معدتك.

3 - الزنجبيل

يمكنك تجربة كوب من الزنجبيل أو القليل من كعكات الزنجبيل، أو قطعة من حلوى الزنجبيل لتقليل أعراض الغثيان، خاصة أثناء الحمل.

4 - الماء

ستساعدك الرشفات الصغيرة من كوب من الماء على البقاء رطبًا، وتجنب الصداع الذى غالبًا ما يصاحب الغثيان، ابدأ بشرب كميات صغيرة ببطء حتى تشعر أنك تستطيع معدة كمية أكبر.

5 - المكسرات

يمكن أن يؤدى نقص البروتين إلى تفاقم الشعور بالغثيان، لذا ابحث عن الأطعمة المليئة بالبروتينات، مثل المكسرات، حتى زبدة الفول السودانى - طالما أنك لا تعانى من الحساسية - التى يسهل هضمها.

6 - مرقة دجاج

جرب تهدئة الأعراض باستخدام مرق الدجاج فكلما قلت نسبة الدهون، كان ذلك أفضل، قد يكون المرق المصنوع من مكعبات المرقة أفضل رهان لأنه سهل التحضير وأقل عرضة للتلف، والمشروبات التى تحتوى على الصوديوم، مثل المرق، قد تساعد أيضًا فى تعزيز الترطيب - وهو أمر مهم عندما تكون مصابًا بالجفاف بسبب القىء.

7 - موز

إذا كان الغثيان مصحوبًا بالجفاف فتناول قطعة من هذه الفاكهة التى يمكن تقشيرها وتناولها، ويمكن أن يساعد الموز فى استعادة البوتاسيوم، الذى غالبًا ما ينضب نتيجة للإسهال والقىء، والبوتاسيوم هو إلكتروليت يتم فقده أثناء القىء أو نوبات الإسهال، والموز أيضًا نشوى مما قد يساعد فى تقليل الإسهال.