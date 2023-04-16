كيف تفقد وزنك دون الشعور بالجوع؟.. ابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة

كتبت إيناس البنا

لماذا يصعب علينا اتباع نظام غذائي محدد؟ يقع اللوم على الجوع، فى حين أن البعض دربوا أنفسهم على السيطرة عليها، فإن الكثير منا لا يستطيع ذلك، لذلك نستسلم ونبدأ الركض مرة أخرى.

لإنقاص الوزن من المهم تقليل وجبات الطعام، ولكن من المهم أيضًا عدم الجوع والسماح لجوعنا بالتغلب علينا، ستساعدك النصائح التالية على اتباع نظامك الغذائي لفقدان الوزن دون الشعور بالجوع.

كيف لا تكون جائعا على نظام غذائي؟



وفقا لموقع " food.ndtv "، إليك 5 نصائح يجب اتباعها:

تناول كميات أقل ولكن على فترات منتظمة:



وزيادة التردد هذا هو شعار جميع الأشخاص الناجحين فى إنقاص الوزن، بهذه الطريقة، عندما يكون الجوع على وشك الزحف، فقد حان وقت الوجبة التالية، ويؤدى التحكم في الحصة الغذائية إلى نقص السعرات الحرارية، ما يساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن، ولا بد أن تشعر بالجوع عاجلاً، لذا تناول وجبة أخرى خالية من الشعور بالذنب بدلًا من ثلاث وجبات ثقيلة، يحقق أهدفا إلى 5-6 وجبات أصغر على مدار اليوم.

تناول المزيد من الألياف:



تتمتع الألياف بالقدرة على ملئك على الفور ولفترة طويلة، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون، بالإضافة إلى أنه يسهل عملية الهضم ويعزز فقدان الوزن، لذا تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالألياف فى نظامك الغذائي، فالحبوب الكاملة والسلطات والفواكه خيارات جيدة، فيما يلي قائمة بأهم الأطعمة الغنية بالألياف التى يجب تناولها.

اشرب الكثير من الماء



املأ نفسك بالماء، نحن لا نطلب منك استبدال الطعام بالماء، أنت بحاجة إلى العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة الجسم، وفى الوقت نفسه يحتاج الجسم إلى الماء والكثير منه، لذا رطب نفسك بين الوجبات وفقد الوزن فى هذه العملية عن طريق منع الإفراط فى تناول الطعام.

الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة



تقدم معظم الأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة الكربوهيدرات البسيطة أو الفارغة التي تحقق الشبع المؤقت، دون أي تغذية، فى لمح البصر، ستشعر بالجوع مرة أخرى أيضا، فالكربوهيدرات البسيطة يصعب هضمها، ما يؤدى في الواقع إلى زيادة الوزن، ويجب التأكد من وجود الكربوهيدرات المعقدة (الكربوهيدرات الجيدة) بدلاً من الكربوهيدرات الفارغة.

الأكل ببطء



هل تعلم أن الجسد يستغرق حوالى 10 دقائق لتسجيل ما أكله؟ لهذا السبب يقترح الخبراء مضغ الطعام ببطء لمعرفة متى تكون معدتك ممتلئة وحان الوقت للتوقف، وبهذه الطريقة كنت ستأكل أقل دون مزيد من الجوع.

تناول وجبة خفيفة صحية



عندما نكون خارج المنزل نميل لالتقاط أي شيء لمضغه، حسنًا، فالسفر يجعل الجميع جائعين ولكن الأمر متروك لنا فى كيفية التعامل معه، تصرف بذكاء من خلال حمل وجبة خفيفة صحية معك طوال الوقت. الموز هو أحد أفضل الخيارات. إنه مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويملأ البطن لفترة طويلة.

تناول الكثير من البروتينات



تمامًا مثل الألياف، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا آخر بمستوى عالٍ من الشبع، إلى جانب إبعاد الجوع لفترة أطول، فإنه يمد الجسم بالطاقة أيضًا، لذا فإن جسمك لا يتوق إلى السعرات الحرارية الزائدة.