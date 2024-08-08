7 أضرار لشرب خل التفاح على معدة فارغة.. اعرف الطريقة الصحية لتناوله

كتبت إيناس البنا

يُعرف خل التفاح، بمجموعة مذهلة من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم أن شرب الكثير منه، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة على صحتك؟

وفقًا للخبراء حسب موقع هيلث سايد، فإن بدء يومك بجرعات خل التفاح يوميًا لأكثر من 4 أسابيع يمكن أن يجعلك تعاني من العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك عسر الهضم والانتفاخ وتآكل الأسنان، لفهم المزيد عن هذه الآثار الجانبية لخل التفاح، إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي اليومي.

7 آثار جانبية خطيرة لتناول خل التفاح يوميًا

مشاكل الجهاز الهضمي

بدء يومك بجرعة من خل التفاح يوميًا قد يكون له بعض التأثيرات الخطيرة على صحة الجهاز الهضمي، فوفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي تناوله على معدة فارغة إلى اضطراب المعدة أو الانتفاخ أو الإسهال، ويحدث هذا عادةً بسبب طبيعته الحمضية التي يمكن أن تهيج بطانة المعدة، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

تآكل الأسنان

من الآثار الجانبية الخطيرة جدًا لخل التفاح أنه قد يؤدي إلى تآكل الأسنان، ويحدث هذا بشكل أساسي بسبب طبيعته الحمضية، ولكي تتمكن من إضافة هذا المشروب بأمان إلى نظامك الغذائي، تأكد دائمًا من خلط كمية قليلة جدًا منه بالماء ثم شربه.

تقلبات سكر الدم

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، من المستحسن عدم تناول خل التفاح دون استشارة الطبيب، فقد يؤدي تناول خل التفاح على معدة فارغة إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم، مما يسبب الدوخة والتعب والتهيج.

يؤثر على صحة العظام

الإفراط في تناول خل التفاح على معدة فارغة قد يشكل خطرًا على صحة العظام، فالطبيعة الحمضية العالية لخل التفاح قد تعطل امتصاص الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام بمرور الوقت، يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو غيرها من أمراض العظام توخي الحذر عند تناول خل التفاح بانتظام.

تهيج الحلق

قد يؤدي الإفراط في تناول جرعات خل التفاح يوميًا على معدة فارغة إلى تآكل بطانة الحلق، يجب التأكد من تخفيف المشروب الذي تتناوله وكذلك تناول الجرعة الصحيحة منه.

تلف المريء

تناول خل التفاح غير المخفف بانتظام على معدة فارغة قد يضر بالمريء بسبب حموضته العالية، مما يسبب الالتهاب والتهيج والشعور بالحرقان في الحلق، احرص دائمًا على تخفيف خل التفاح قبل الشرب لحماية المريء.

الإسهال

الإفراط في تناول جرعات خل التفاح على معدة فارغة قد يؤدي إلى الإسهال ، يجب أن تعرف الجرعة الصحيحة والوقت المناسب لتناول خل التفاح، للاستمتاع بالفوائد الصحية لهذا المشروب.

الآثار الجانبية لخل التفاح على معدة فارغة

هناك العديد من الآثار الجانبية الأخرى لشرب خل التفاح على معدة فارغة، ومع ذلك، يمكنك تقليلها أو السيطرة عليها عن طريق شرب خل التفاح باعتدال، يجب أن تفهم أنه نظرًا لأنه حامضي، فأنت بحاجة إلى تخفيفه بالماء قبل شربه، وفقًا للخبراء، يُنصح البالغون بشرب خل التفاح لمدة 15 يومًا متواصلة (بحد أقصى)، ويجب أن تكون الجرعة 1-2 ملعقة كبيرة، مخلوطة بالماء الدافئ.

