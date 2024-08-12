اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادر بالتعليم: تعديل قائمة أوائل الثانوية بعد إضافة درجتين بالفيزياء (إنفوجراف)

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:34 م
مصادر بالتعليم: تعديل قائمة أوائل الثانوية بعد إضافة درجتين بالفيزياء (إنفوجراف) تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديل بقائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد قرار إضافة درجتين لسؤال بالفيزياء رقم 2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان صباح اليوم الإثنين، أنه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة بعد إضافة درجتين بالفيزياء
تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة بعد إضافة درجتين بالفيزياء

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحتان للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.







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