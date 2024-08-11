اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 07:11 م
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وزير العمل والمحافظ يبحثان تدريب أبناء محافظة السويس

الأحد، 11 أغسطس 2024 05:54 م
وزير العمل والمحافظ يبحثان تدريب أبناء محافظة السويس وزير العمل محمد جبران ومحافظ السويس
كتبت آية دعبس

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قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بزيارة مُفاجئة إلى محافظة السويس، بدأت بلقاء مع المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي، ثم تفقُد سير العمل في مديرية العمل، ومركز ووحدة التدريب المهني بالمحافظة وزيارة مواقع عمل وإنتاج، حيث ناقش الوزير مع المحافظ سُبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة ،خاصة في مجال التدريب المهني، وأهمية تدريب أبناء السويس على كافة المهن والتخصصات ،التي تحتاجها المصانع الموجودة داخل المحافظة ،والتي تتميز بالاستثمار المحلي والأجنبي وتحتاج إلى عِمالة ماهرة ومُدربة.

واستعرض الوزير خطة "الوزارة" نحو تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام ،بما تمتلكة من مقومات وأدوات منها مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ،مُشددًا على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال،لتنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل".


 







وزير العمل

محافظ السويس

التدريب المهنى




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