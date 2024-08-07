اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ السويس يشدد على الالتزام بتشغيل عداد التاكسى والاهتمام بالنظافة العامة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:00 م
محافظ السويس يشدد على الالتزام بتشغيل عداد التاكسى والاهتمام بالنظافة العامة جانب من اللقاء
السويس-صبرى غانم

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عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعى لمديرى المديريات ورؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة القرارات والإجراءات التى تتم بالمصالح الحكومية.


جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

وفى الاجتماع تحدث المحافظ عن اهمية ضبط أسعار وتوفيرالسلع والخضار والفاكهة من خلال مشروع الأسواق بالتنسيق مع الأحياء.


وأشار المحافظ، إلى ضرورة الالتزام بتشغيل عداد التاكسى والزام سيارات الملاكى بالعمل ملاكى فقط ومنع الاستغلال سواء من السائق أو المواطن. وعمل مبادرة لتوعية المواطنين بذلك.


وأكد المحافظ على رفع كفاءة النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات على مستوى الأحياء، كما أكد على أهمية توثيق تاريخ وملحمة وبطولة الشعب والجيش بالسويس فى 24 أكتوبر 1973 وقصص وبطولات الفدائين والشهداء من أجل الأجيال القادمة.

 

 

 







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