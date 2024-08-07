اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:31 م
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بتروتريد تنظم وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:03 م
بتروتريد تنظم وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود جانب من الفعاليات
كتبت -مروة الغول

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نظَّمت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود بمحافظة السويس  للتوعية بأهمية دور السلامة والصحة المهنية. .

وتناولت وقفة السلامة أهمية تنفيذ معايير واجراءات سلامة الرحلات والنقل على الطرق وتنفيذ كافة عناصر القيادة الدفاعية التى تشتمل على (سلامة السائق وجاهزيته من الناحية البدنية والذهنية وتجنب الاجهاد Fatigue – سلامة السيارات وجاهزيتها – برنامج إدارة الرحلة وأهمية الإلتزام بالسرعات المقررة والقيادة الآمنة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على المزيد من العمل والانتاج و وضع برامج عمل واضحة للحفاظ على الثروة البشرية بالقطاع وتنمية مهاراتها بوصفها أهم عناصر المنظومة البترولية والإلتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على قمة الأولويات لدى شركات قطاع البترول .

 







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عجرود

السلامة والصحة المهنية

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