بتروتريد تنظم وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود

كتبت -مروة الغول

نظَّمت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود بمحافظة السويس للتوعية بأهمية دور السلامة والصحة المهنية. .

وتناولت وقفة السلامة أهمية تنفيذ معايير واجراءات سلامة الرحلات والنقل على الطرق وتنفيذ كافة عناصر القيادة الدفاعية التى تشتمل على (سلامة السائق وجاهزيته من الناحية البدنية والذهنية وتجنب الاجهاد Fatigue – سلامة السيارات وجاهزيتها – برنامج إدارة الرحلة وأهمية الإلتزام بالسرعات المقررة والقيادة الآمنة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على المزيد من العمل والانتاج و وضع برامج عمل واضحة للحفاظ على الثروة البشرية بالقطاع وتنمية مهاراتها بوصفها أهم عناصر المنظومة البترولية والإلتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على قمة الأولويات لدى شركات قطاع البترول .