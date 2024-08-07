اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يستقبل منة الله غريب السادس مكرر على مستوى الجمهورية أدبى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:08 م
محافظ السويس يستقبل منة الله غريب السادس مكرر على مستوى الجمهورية أدبى جانب من المقابلة
السويس - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم بديوان عام المحافظة الطالبة منة الله غريب الحاصلة على المركز السادس مكرر فى الثانوية العامة القسم الأدبى على مستوى الجمهورية لتكريمها وتقديم التهنئة لها ولأسرتها لفوزها بالمركز المتقدم ضمن العشرة الأوائل فى القسم الأدبي.

وأعرب محافظ السويس عن سعادته البالغة بهذا التفوق الذى أسعد كل أبناء السويس، مقدما الشكر والتقدير لأسرتها ، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح فى حياتها الجامعية.

حضر اللقاء ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ووالد ووالدة الطالبة منة الله، وأهدى المحافظ الطالبة المتفوقة ميدالية المحافظة وشهادة تقدير تكريما لتفوقها.


وطلب المحافظ الاستمرار فى التفوق من أجل تنمية وخدمة المجتمع ورفع اسم محافظة السويس خفاقا.







السويس

محافظة السويس

محافظ السويس

نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانويه العامه بالاسم

نتيجه الثانويه العامه

اليوم السابع

نتيجه الثانويه العامه 2024 بالاسم

وائل الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

موقع وزارة التربية والتعليم

مجموع الثانوية العامة

لينك نتيجه الثانويه العامه 2024

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجه ثانويه عامه 2024

ملف نتيجة الثانوية العامة 2024

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024

اليوم السابع نتيجه الثانويه العامه 2024

اليوم السابع نتيجه الثانويه العامه

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

نتيجه الثانويه العامه 2024 اليوم السابع

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة

natega youm7 com

درجات الثانوية العامة 2024

الاول على الثانويه العامه 2024

موقع اليوم السابع

نتيجة ثانوية عامة 2024

مبروك النجاح

نتيجه اليوم السابع

مجموع درجات الثانوية العامة 2024

اوائل الثانويه العامه 2024 اليوم السابع

اوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

درجات المواد

اوائل الثانوية العامة 2024 عام

درجات النجاح في مواد الثانوية العامة

اسماء اوائل الثانوية العامة 2024

الاوائل

تظلمات الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

اوائل ثانويه عامه 2024

اوائل الثانوية العامة ٢٠٢٤

مجموع درجات الثانويه العامه

اوائل الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

درجات الثانويه العامه من كام

أوائل الثانوية العامة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة