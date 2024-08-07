محافظ السويس يستقبل منة الله غريب السادس مكرر على مستوى الجمهورية أدبى

السويس - صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم بديوان عام المحافظة الطالبة منة الله غريب الحاصلة على المركز السادس مكرر فى الثانوية العامة القسم الأدبى على مستوى الجمهورية لتكريمها وتقديم التهنئة لها ولأسرتها لفوزها بالمركز المتقدم ضمن العشرة الأوائل فى القسم الأدبي.

وأعرب محافظ السويس عن سعادته البالغة بهذا التفوق الذى أسعد كل أبناء السويس، مقدما الشكر والتقدير لأسرتها ، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح فى حياتها الجامعية.

حضر اللقاء ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ووالد ووالدة الطالبة منة الله، وأهدى المحافظ الطالبة المتفوقة ميدالية المحافظة وشهادة تقدير تكريما لتفوقها.



وطلب المحافظ الاستمرار فى التفوق من أجل تنمية وخدمة المجتمع ورفع اسم محافظة السويس خفاقا.