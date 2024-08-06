تعرف على أبرز أصوام الدرجة الثانية فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية الامتناع عن الطعام فترة معينة، كما يتناول الصائم بعدها العديد من الأطعمة الخالية من الدسم الحيوانى، ويؤكد الكتاب المقدس أن فترة الانقطاع جزء أساسى من الصوم، وكذلك يشتمل على كل أصناف التقشف والنسك وقمع الأهواء والشهوات الجسدية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن صوم الدرجة الثانية فى الكنسة.



1- صوم الميلاد: وتكون مدته: 43 يوما مقسم إلى ثلاثة أيام كمثال صيام المؤمنين عند نقل جبل المقطم، لتعلم الكنيسة أنه بالصوم والصلاة تحدث المعجزات، والـ40 يوما لهدف الاستعداد لاستقبال ميلاد المسيح كمثال صيام موسى النبى 40 يوما قبل أن يستلم لوحيّ الشريعة.

طقسه: يصام انقطاعي حتى الساعة 3 ظهرًا ويأكل فيه سمك تخفيفًا على المؤمنين من طول فترة الصوم على مدار السنة عدا الأربعاء والجمعة، لا توجد فيه نبوات ولا مطانيات بل اختياريه.

2 – صوم الرسل: يصام عقب عيد العنصرة (عيد حلول الروح القدس) كمثال صيام التلاميذ الأطهار تنفيذًا لقول المسيح حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون، ويحمل معنى نشر الكرازة ببهجة الخلاص، ويبدأ يوم اثنين ونهايته ثابتة فى التاريخ يوم 5 أبيب وغير محدده اليوم، فهو متغير في عدد الأيام فلا يقل في عدد الأيام عن 15 يوما ولا يزيد عن 48 يوما، لأنه مرتبط بعيد القيامة كما سيشرح.