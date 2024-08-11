اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. إقبال الطلاب للتقديم بجامعة حلوان الأهلية

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:15 م
تنسيق الجامعات 2024.. إقبال الطلاب للتقديم بجامعة حلوان الأهلية اقبال الطلاب للتقديم بجامعة حلوان الأهلية
محمد صبحى

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يتوافد العديد من الطلاب وأولياء الأمور على جامعة حلوان الأهلية بالتزامن مع استمرار التقديم المبكر للعام الدراسي 2024-2025 ، وذلك للتقديم والتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها المتاحة عن قرب.

ووجة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتوفير كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب الجدد وأولياء الأمور.

فيما أكد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أهمية مساعدة الطلاب فى تحديد ميولهم الدراسية وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم.

وصرح السيد عطا أمين عام الجامعة ، بأن الجامعة بإداراتها المختلفة مستعدة لتقديم خدماتها وإستقبال ومساعدة أبنائنا الطلاب خلال فترة التقديمات الحالية.







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