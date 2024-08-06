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مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. برامج وأسعار جامعة حلوان الأهلية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:09 ص
مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. برامج وأسعار جامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان الاهلية
كتب محمد صبحى

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عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة ، أعلنت جامعة حلوان الأهلية قائمة الكليات والبرامج الدراسية المتاحة خلال العام الجامعى 2024 /2025 والمصروفات الدراسية كلياتها للعام الجامعى الجديد والتى يتم سدادها بالجنية المصرى.

1- كلية طب الأسنـان 120000 (مائة وعشرون ألف جنيه).
2-  كلية العلاج الطبيعي  100000 (مائة ألف جنيه).
3-  كلية الهندسة  70000 (سبعون ألف جنيه).
4- كلية العلوم  50000 (خمسون ألف جنيه).
5-  كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60000 (ستون ألف جنيه).
6-  كلية الفنون والفنون التطبيقية  60000 (ستون ألف جنيه).
7- كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات  75000 (خمسة وسبعون ألف جنيه).
8-  كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية  45000 (خمسة وأربعون ألف جنيه).
 

 







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