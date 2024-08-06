مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. برامج وأسعار جامعة حلوان الأهلية

كتب محمد صبحى

عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة ، أعلنت جامعة حلوان الأهلية قائمة الكليات والبرامج الدراسية المتاحة خلال العام الجامعى 2024 /2025 والمصروفات الدراسية كلياتها للعام الجامعى الجديد والتى يتم سدادها بالجنية المصرى.