اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على فوائد الجوافة.. أبرزها تقوية المناعة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:00 ص
تعرف على فوائد الجوافة.. أبرزها تقوية المناعة الجوافة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫تُعتبر الجوافة من أشهر الفواكه الاستوائية المحبوبة حول العالم، وتتميز بنكهتها اللذيذة وقوامها الناعم، و تُزرع في العديد من البلدان الاستوائية والمناطق ذات المناخ الدافئ.
 
والجوافة فاكهة استوائية لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية. وتُعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات C و A و K، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ولها العديد من الفوائد الصحية المتمثلة في:
 
1- تقوية المناعة: تحتوي الجوافة على فيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز المناعة، و يساعد فيتامين C على حماية الجسم من العدوى. 
 
2- تحسين صحة القلب: تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم.
 
3-  تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك. 
 
4- حماية الجلد: تحتوي الجوافة على فيتامين C، وهو عنصر غذائي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على الحفاظ على صحة الجلد. 
 
5- تعزيز صحة العين: تحتوي الجوافة على فيتامين A، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العين. يساعد فيتامين A على حماية العين من الضمور البقعي وأمراض العيون الأخرى.
 

الجوافة

فوائد الجوافة

المناعة

تحسين المناعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة