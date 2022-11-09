10 فوائد صحية للجوافة.. تقوى المناعة وجيدة لمرضى السكر

كتبت إيناس البنا

الجوافة هي فاكهة موسمية مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها غذاء صحيا للغاية، نعرض وفقا لموقع " thehealthsite" أبرز فوائد تناول الجوافة.

تقوي جهاز المناعة



ترجع خاصية تعزيز المناعة في الجوافة إلى أنها غنية بفيتامين سي الذي توفره، فيتامين سي هو مضاد طبيعي للهستامين يساعد في السيطرة على حساسية الجهاز التنفسي عن طريق خفض مستويات الجزيئات التي تسمى الهيستامين التي يتم إطلاقها أثناء عملية الالتهاب.

جيدة للدماغ



يمكن العثور على جميع الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة الدماغ في الجوافة. يحتوي على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 الذي يحسن الدورة الدموية في الدماغ ويريح الأعصاب.

يعزز مستويات الهرمونات



تحتوي الجوافة على النحاس، وهو معدن مهم لازم لإنتاج وامتصاص الهرمونات، تساعد الغدة الدرقية على العمل على النحو الأمثل.

تبقيك بعيدًا عن السرطان



تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يمنع الضرر المباشر الذي يلحق بالخلايا، بدون التأثير المضاد للأكسدة ، فإن الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة المحيطة جيدة بما يكفي للحث على السرطان.

جيدة لمرضى السكري



هناك جانبان مهمان للغاية يجعلان الجوافة فاكهة مثالية لمرضى السكر. أولاً، إنه غني بالألياف وثانيًا، تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا، كلتا الخواص مطلوبة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

تجعل بشرتك صحية



تعمل مضادات الأكسدة في الجوافة على حماية الجلد من ظهور التجاعيد.

تعالج الإمساك



يحدث الإمساك بشكل رئيسي بسبب نقص الألياف في النظام الغذائي، تعمل الألياف كمكنسة تكتسح القولون وتسمح بحركة الأمعاء السهلة، الجوافة هي إحدى الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

جيدة للعيون



قد لا تكون الجوافة محملة بفيتامين أ مثل الجزر ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للمغذيات، يمكن أن تساعدك على الأقل في تلبية المدخول اليومي الموصي به من فيتامين أ والحفاظ على عينيك في حالة جيدة.

تساعد على نمو الجنين



الجوافة غنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 ، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الجهاز العصبي لدى الطفل، وبالتالي ، يمكن للنساء الحوامل الحصول عليها للمساعدة في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الاضطرابات العصبية.

يريح الأعصاب



تحتوي الجوافة على مخزون غني من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي مهم للحث على استرخاء الأعصاب والعضلات، هذه الخاصية تجعلها جيدة للغاية لمكافحة الإجهاد.