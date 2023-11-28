مدة العدوى وكيف تنتقل وطرق الوقاية؟ إجابات أهم الأسئلة عن الفيروس المخلوى

كتبت فاطمة خليل

فى فصل الشتاء تنتشر الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي، ومنها الفيروس المخلوى التنفسى، في هذا التقرير نتعرف على طرق انتقال عدوى الفيروس المخلوى التنفسى وأعراض الإصابة وطرق الوقاية، بحسب موقع health".

ما هو الفيروس المخلوي



الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادةً أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يتعافون في غضون أسبوع أو أسبوعين، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا جدًا عند الرضع وكبار السن لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي.

وعادة ما تزداد حالات الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسى في أشهر الخريف والشتاء.

أعراض الفيروس المخلوى التنفسى



تظهر أعراض الفيروس المخلوى التنفسى عادة خلال 4-6 أيام بعد الإصابة وتشمل:

-السعال والعطس

-سيلان الأنف

-حمى

-انخفاض في الشهية

عادة ما تظهر الأعراض على مراحل عند الرضع، راقب العصبية، وانخفاض النشاط أو الشهية، وصعوبة التنفس (مثل التوقف أثناء التنفس) الحمى ليست موجودة دائمًا مع الفيروس المخلوى التنفسى.

الطفح الجلدي ليس شائعًا في الفيروس المخلوى التنفسى، ولكنه شائع في فيروسات مثل الحصبة والحصبة الألمانية والحصبة الألمانية وجدري الماء والمرض الخامس.

كيف تنتشر عدوى الفيروس المخلوى التنفسى؟



الفيروس المخلوى التنفسى معدي لأنه ينتقل عن طريق الهواء، ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي بشكل مشابه لفيروس كورونا، من خلال قطرات الفيروس التي تدخل الجسم عبر العين أو الأنف أو الفم.

يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس المخلوي التنفسي من خلال الاتصال المباشر، مثل تقبيل وجه طفل مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي.

ويمكن للفيروس أيضًا أن يعيش على الأسطح الصلبة لعدة ساعات. يبقى على الأسطح الناعمة لفترة زمنية أقصر.

عادة ما يكون الأشخاص المصابون بالفيروس المخلوى التنفسى معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام. يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وبعض الأطفال أن يظلوا ناقلين للعدوى طالما ظهرت عليهم الأعراض، والتي قد تستمر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي



طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي هى نفس طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي بصفة عامة مثل: غسل اليدين بالماء والصابون، تجنب وضع اليدين على الوجه والعين والفم والأنف، التباعد الاجتماعى، العطس فى منديل ورقى، والتهوية الجيدة للمكان.