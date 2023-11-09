اعرف مدة نقل العدوى بعد الإصابة بالفيروسات.. احتياطات ضرورية

كتبت إيناس البنا

هل تعرف كم من الوقت يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد الإصابة بالفيروس لتجنب نشره للآخرين؟ وإلى متى تحتاج إلى عزل نفسك وارتداء الأقنعة عند الخروج في الأماكن العامة ومراعاة لمس أنفك وفمك؟

وفقا لموقع onlymyhealth عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية، فإن فهم المدة التي تظل فيها معديًا بعد الإصابة بالفيروس أمر بالغ الأهمية لمنع انتشاره إلى الآخرين. وقد سلطت فيروسات مثل نزلات البرد والأنفلونزا، ومؤخرًا فيروس كورونا الضوء على أهمية معرفة مدة العدوى واتخاذ الاحتياطات المناسبة.

يمكن أن تختلف فترة العدوى والاحتياطات اللازمة بعد الإصابة بالفيروس اعتمادًا على الفيروس المحدد، وبشكل عام، عادةً ما تكون معديًا منذ ظهور الأعراض وحتى بضعة أيام بعد اختفاء الأعراض، بالنسبة لبعض الفيروسات، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، يمكن أن تكون معديا قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض.



مدة عدوى الفيروسات المختلفة

التهاب الشعب الهوائية: عادة ما يكون سببه نفس الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا، ويستمر طوال فترة ظهور الأعراض.

جدري الماء: من يومين قبل ظهور البقع حتى تجف، عادة بعد 5 أيام من ظهورها لأول مرة.

نزلات البرد: يمكن أن ينتقل هذا الفيروس قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض حتى تختفي جميع الأعراض، أي ما يقرب من أسبوعين، ومع ذلك، يكون الفيروس أكثر عدوى بعد أول 2-3 أيام.

كورونا : يمكنك نشر فيروس كورونا لمدة تصل إلى 10 أيام من الإصابة الأولية.

الأنفلونزا: يمكنك نشر الأنفلونزا قبل يوم واحد من ظهور الأعراض وحتى 5 إلى 7 أيام بعد ذلك، ومع ذلك، فإن الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يمكن أن يكونوا معديين لفترة أطول.



كيفية منع انتقال الفيروسات

من المهم اتباع الإرشادات والتوصيات المحددة التي تقدمها سلطات الرعاية الصحية بشأن فيروس معين لديك لتقليل انتشاره إلى الآخرين. وذكر بعض الاحتياطات:

-عزل نفسك عن الآخرين، خاصة في المراحل الأولى من المرض.

-ممارسة نظافة اليدين الجيدة عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون.

-قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس، ويفضل أن يكون ذلك بمنديل أو بمرفقك.

-ارتداء الكمامة للحد من انتقال فيروسات الجهاز التنفسي.

-اتبع نصيحة طبيبك والتزم بفترات العزل أو الحجر الصحي الموصى بها.

-اتبع آداب السعال والعطس بالسعال ليس على راحتي اليدين ولكن على مرفقك حتى لا تصاب يديك بالعدوى ولا تنشر هذه العدوى على الأسطح التي نلمسها مثل مقابض الأبواب، والصنابير و لوحات مفاتيح الكمبيوتر.