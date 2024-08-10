توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة الشامية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس .

وتتابع وزارة الزراعة المحصول من خلال الحملات والحقول الإرشادية التي تزور كافة محافظات الجمهورية، لمساعدة جموع المزارعين بما يعزز من احتمالات نجاحها، وصولًا لمعدلات الإنتاجية المأمولة والمتوقعة منها، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- تجنب التعطيش "إطالة فترات الري خاصة أثناء التزهير" حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق "زيادة ماء الري" حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالي يقل المحصول.

2- الامتناع عن إجراء عمليتي التوريق "إزالة الأوراق الخضراء من النباتات" أو التطويش "إزالة الجزء العلوي من النباتات" بغرض تغذية المواشي، حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة وبالتالي نقل المحصول.

