الزراعة تطلق سلسلة ندوات إرشادية لمزارعي القطن بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث القطن، سلسلة من الندوات الإرشادية لمزارعي محصول القطن بمراكز: ابوحمص، كفرالدوار، ودمنهور، بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، بتكثيف العمل الإرشادي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ونقل التوصيات والممارسات الحديثة والجيدة لهم.

واشار الى أنه تم خلال الندوات التي اقيمت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالبحيرة، توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القطن وكذلك مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة فى هذا الوقت بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وبرنامج مكافحة ديدان اللوز وكيفية مواجهة تأثير الموجات الحرارية العالية على نبات القطن.

وحاضر في الندوات، باحثين وخبراء من معهد بحوث القطن ، والمرشدين الزراعيين، واخصائي المحصول، بالمديرية، كما شارك فيها عدد من مزارعي المحصول.