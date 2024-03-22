مشروبات لذيذة لمقاومة حساسية الأنف في الربيع

كتبت مروة محمود الياس

حساسية الأنف وجميع أنواع الحساسية قد تنشط خلال فترة الربيع وهو ما يجعلنا أمام إرتفاع في فرص الإصابة بها، ولذلك نحتاج لمجموعة من المشروبات ونظام غذائي صحي يساعد ويعزز من قدرات الجسم ومناعته ضد المرض، كما أنه يقلل من حدة الإصابة بالحساسية.



وفقا لتقرير نشر في موقع avogel فإن مجموعة من المشروبات الصحية تخفف من أعراض حساسية الأنف وتساعد على تقليل الأعراض المصاحبه له مثل إنسداد الانف أو الكحه وغيرها ولذلك هناك مشروبات صحية منها:

مشروب الشاي الطبيعي الدافئ الذي يعزز من تقليل فرص الإصابة بالتهابات الأنف والحكة، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات فهو معزز للصحة العامة ويساعد على الإنتباه ويقلل من حاله إنسداد الانف كما أنه يعزز من تقليل تفاعل الهيستامين في الجسم.



الشاي الأخضر أيضا من المشروبات الدافئه الصحية الغنية بمضادات الأكسدة المنعشة الخفيفة على المعدة والتي تعزز من الجهاز المناعي وقدراته، كما تخفف من التهابات الأنف وتقلل وتقاوم الحساسية كما أنها مفيدة للنظام الغذائي، وتعزز من تقليل تأثير الهيستامين في الجسم كما أنها تعزز من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام ما يعزز من المناعة.

عصير البرتقال الخفيف والطازج الذي يعزز من صحة الجسم ودفاعاته ضد المرض لإحتوائه على فيتامين سي الصحي والمفيد، الذي يقلل من فرص الإصابة بالتهابات الانف كما أنها تقلل من إنسداد الانف كما أنه خيار هام وصحي للمعده ويعزز من سلامة الجسم وسرعه الاستشفاء.

وينصح بتناول تلك المشروبات خلال الربيع لتعزيز الصحة العامة والمناعة ضد المرض وضد الإصابة بالحساسية.