تعرف على أورام القولون الحميدة.. وكيف يتم تشخيصها

كتبت مروة محمود الياس

القولون قد يصيبه بعض الأورام أو السرطانات الحميدة والتي تظهر عادة عند الكشف على القولون بالصدفة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، حيث تزيد فرص الإصابة بتلك الأورام الحميدة على القولون والمستقيم لمن لديهم تاريخ مرضي للإصابة بالسرطانات بشكل عام وسرطان القولون بشكل خاص بالعائلة.

وتابع التقرير أن هذه الأورام الحميدة يمكن الكشف عنها من خلال تنظير القولون أو الكشف المتخصص على القولون من خلال إفراغ المعدة تمامًا قبل هذا الاجراء، ويقوم الطبيب المختص وحدة بإجراء منظار القولون.

منظار القولون يساعد أيضًا ليس فقط في فحص بطانة القولون والكشف عن تلك الأورام الحميدة وغيرها، ولكنه يعتبر منظارا استكشافيا يتم من خلاله أيضا البحث عن أية مشكلة أو زوائد لحمية على القولون ما يساعد الطبيب على إزالة هذه الزوائد اللحمية باستخدام المنظار، ولا شك أنه يتم فى حالة تخدير كاملة وفقا لرؤية الطبيب ووفقا لحالة المريض، يستلقي المريض على جانبه ويثني ركبتيه وهذا الإجراء ليس مؤلما للغاية كما يعتقد البعض ولا يستغرق أكثر من نصف الساعة.

وينصح التقرير بضرورة وأهمية التشخيص المبكر لأورام القولون الحميدة والتشخيص المبكر أيضًا لأية مشكلات تصيب القولون من خلال عدم إهمال أي عرض يصيب مرضى القولون مثل الانتفاخات والتقلصات والغازات والبراز الدموي وغيرها من الاضطرابات الهضمية والمعدية التي قد تصيبهم مبكرا، وتكون سبب للكشف عن أية مشكلة في القولون، حتى لا يتطور الأمر ليصل حد الإصابة بالأورام.