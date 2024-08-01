بورصة الدواجن اليوم.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم بشكل ملحوظ ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 72 جنيها أمس ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً بعد استقرار دام لثلاثة أيام.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الجاري ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضي أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها قبل أن تعاود الصعود إلي 75 جنيها.