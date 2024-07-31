بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء

كتب إسلام سعيد

تسجل بورصة الدواجن في مصر استقرار ملحوظ ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 82 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً ليصبح السعر مستقر لليوم الثالث على التوالي.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء فى المزرعة شهدت تذبذبا واضحا بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن سعر البيض فى الأسواق سجل استقرارا عند 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.



وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلى 65 جنيها قبل أن تعاود الصعود.