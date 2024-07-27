اليوم السابع
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بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت

السبت، 27 يوليو 2024 08:00 ص
بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت دواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الدواجن أن بورصة الدواجن فى مصر تسجل أدنى مستوى فى شهرين تقريباً لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 80 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً ليصبح السعر مستقر لليوم الثالث على التوالى.

وأعلنت شعبة الدواجن، تطورات سعر البيض فى الأسواق ليسجل استقرار عند 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ فى المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 وصولا إلى 72 جنيها فى تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية فى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء فى المزارع من 95 إلى 72 جنيها.







بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن في الأسواق

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أسعار البيض اليوم




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