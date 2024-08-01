الأوراق المطلوبة للمتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات 2025

كتب محمود طه حسين

حددت المدارس الرسمية المتميزة للغات الأوراق المطلوبة للتقديم لـ رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025، موضحة أن ولى الأمر الذى يتم قبول ابنه بالتنسيق يقدم ملف يشمل الأوراق التالية:

_ ملف تقديم ودسية كبسولة مع التأكد من تواجد ورقة الحكومة الإلكترونية به الخاصة بالتقديم الإلكترونى.

- شهادة ميلاد جديدة مميكنة و 4 صور منها

- 12 صورة شخصية للطفل حديثة مع كتابة اسم الطفل عليها و2 صورة من بطاقة الأب و 2 صورة من بطاقة الأم على أن تكون سارية.

- طوابع تقديم من البريد وطابع نقابة مهن تعليمية - طابع دعم مشروعات - طابع تنمية موارد.

- استمارة التقديم الإلكتروني للطفل.

- أصل إيصال سداد المصروفات بالبريد و2 صورة من نفس الايصال

- البطاقة الصحية للطفل وورقة البطاقة الصحية الموجودة بالملف تملا وتختم من التأمين الصحى

- فى حالة سفر الأب أو انفصال الأب والام يتم تقديم ولاية تعليمية للأم أو توكيل رسمى مختوم.

- فى حالة وفاة الأب يتم وضع شهادة الوفاة وصوره منها

- إيصال دفع المصروفات عن طريق الفيزا مع استلام الملف فى نفس الوقت مع ضرورة اصطحاب الطفل لعمل المقابلة الشخصية داخل المدرسة أثناء التقديم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه حرصا على مستقبل الطلاب وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور تقرر فتح الموقع الالكتروني استثنائيا للتسجيل لمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز من 1 حتى 7 أغسطس الجارى

https://www.gizaedu.net