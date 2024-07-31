اليوم السابع
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لا ترهقوا أولياء الأمور.. توجيه مهم لمديرى المدارس بالجيزة بشأن التقديم للصفوف الأولى

الأربعاء، 31 يوليو 2024 10:15 م
لا ترهقوا أولياء الأمور.. توجيه مهم لمديرى المدارس بالجيزة بشأن التقديم للصفوف الأولى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنويهًا هامًا بشأن التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ونبهت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، مديري المدارس، قائلة: "السادة مديري المدارس عند التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة، عدم إرهاق ولي الأمر باستخراج شهادة ميلاد مميكنة حديثة".

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) دون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المديرية إلى أنه منعًا للتكدس وحرصًا على راحة أولياء الأمور، يتم استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الإبتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، على أن يتقدم ولي الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي.


 







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