إعلان نتيجة الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025.

ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول على موقع المديرية https://www.gizaedu.net،

والبحث بالرقم القومى للطالب.

وأشارت المديرية إلى أن عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات.

يُذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، كدة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة باستلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) من أولياء الأمور بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، على أن يتقدم ولى الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي وذلك منعاً للتكدس وحرصً على راحة أولياء الأمور للتسهيل عليهم.



إحصاء تنسيق رياض الأطفال