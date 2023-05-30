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20 خدمة للمواطنين ببوابة الحكومة الإلكترونية من المنزل.. أبرزها الرقم القومى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:00 م
20 خدمة للمواطنين ببوابة الحكومة الإلكترونية من المنزل.. أبرزها الرقم القومى ارشيفية
كتب – محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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تعتبر بوابة الحكومة الإلكترونية هي إحدى افضل الخدمات التي تمكنك من استخراج عدد من الخدمات عبر الإنترنت وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثل تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها.
 
خدمات يمكنك الحصول عليها عبر بوابة الحكومة الالكترونية
 
بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.
 
حجز تذاكر القطارات.
 
مكاتب الشهر العقاري.
 
نيابات المرور.
 
مخالفات المرور.
 
دفع مخالفات المرور.
 
بدل فاقد رخصة السيارة.
 
تجديد البطاقة.
 
طلب استخراج قيد عائلي.
 
طلب استخراج شهادات الوفاة.
 
استخراج شهادة ميلاد.
 
تجديد رخصة السيارة.
 
الاستعلام عن فواتير المرافق «كهرباء، مياه، غاز»، ودفعها.
 
شكاوى الكهرباء.
 
طلب الحصول على الشهادات العقارية.
 
خدمات الإسكان المختلفة.
 
طلب تملك وحدة سكنية
 
خدمات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
 
تقديم طلبات تقليل الاغتراب.
 

خدمات الكترونية

استخراج بطاقة

قيد عائلى

رخصة سيارة

غاز

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