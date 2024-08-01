مد فترة التسجيل الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة حتى 7 أغسطس

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل لمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز، استثنائيًا، من الخميس 1 أغسطس حتى الأربعاء 7 أغسطس 2024، تحقيقًا لرغبة أولياء الأمور.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم يكون من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربيه والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي، https://www.gizaedu.net.

وأوضحت المديرية ضوابط التقديم على النحو التالي:

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول والتى ستعلن على الموقع.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤلية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهيه من ضمن الاوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الاجراءات.

- يمكن لولى الامر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة الرسمية المتميزة للغات (لا تخضع للمربع السكنى) أو المدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة الجيزة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.