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ونشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط..

الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح اليوم على شواطئ البحر المتوسط على بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، وسرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والواد الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.







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