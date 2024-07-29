اليوم السابع
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الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة وتنصح المواطنين بالأماكن جيدة التهوية

الإثنين، 29 يوليو 2024 12:11 م
الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة وتنصح المواطنين بالأماكن جيدة التهوية حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المحسوسة على سبيل المثال تصل بالقاهرة ل 38 درجة، مناشدة المواطنين بالتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29

 







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