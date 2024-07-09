لماذا تزداد حالة جفاف العين في الأجواء الحارة ؟ طرق الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

مع حلول فصل الصيف، تزداد الحرارة والرياح الجافة ووفرة الغبار وحبوب اللقاح. وتصبح أعيننا أكثر عرضة للإزعاج والجفاف خلال فصل الصيف. إن فهم هذه الاختلافات يمكن أن يساعدنا في الاستعداد وحماية أعيننا بشكل أفضل، وقد تزداد حالة جفاف العين سوءًا في الصيف بسبب عدة عوامل. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف إلى تسريع تبخر الدموع، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الأسباب



الحرارة: تعمل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف على تسريع تبخر الدموع بشكل مريح.

الغبار وحبوب اللقاح: يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الغبار وحبوب اللقاح في الهواء إلى الحساسية، مما يزيد من تهيج العينين ويساهم في جفافهما.

مكيفات الهواء والمراوح: تعمل مكيفات الهواء على تخفيف الحرارة ولكنها تقلل مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة، مما يؤدي إلى جفاف الهواء. يمكن أن يتسبب هذا الهواء الجاف في جفاف العين أو يزيد من أعراضها سوءًا. وبالمثل، يمكن لمراوح تكييف الهواء، خاصة عندما يتم توجيهها إلى الوجه، أن تعمل على تسريع تبخر الدموع.

أعراض جفاف العين

الحساسية للضوء

احمرار العين

عدم وضوح الرؤية

إرهاق العين

صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة

دموع مفرطة أو عيون دامعة

الاحتياطات والوقاية



كما أن ارتفاع مستويات الغبار وحبوب اللقاح في الهواء قد يؤدي إلى الحساسية، مما يزيد من تهيج العينين ويساهم في جفافهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكيفات الهواء والمراوح، على الرغم من تخفيفها للحرارة، قد تقلل من مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة، مما يؤدي إلى جفاف الهواء وتفاقم أعراض جفاف العين. وبالتالي، فإن فهم هذه المحفزات يمكن أن يساعدنا في الاستعداد بشكل أفضل وحماية أعيننا خلال فصل الصيف.

الحفاظ على رطوبة الجسم: حاول استهلاك ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام، مما يدعم إنتاج الدموع وصحة العين.

درجة الحرارة المثالية لمكيف الهواء: اضبط مكيف الهواء على درجة حرارة معتدلة، تتراوح بين 25 إلى 26 درجة مئوية. تجنب الإعدادات الجليدية، التي تؤدي إلى انخفاض تنظيم درجة حرارة الجسم والجفاف.

استخدم أجهزة الترطيب: يمكن أن يساعد استخدام أجهزة الترطيب في الغرف المكيفة في الحفاظ على مستوى الرطوبة المناسب.

تجنب تدفق الهواء المباشر: ابتعد عن فتحات التهوية والمراوح لتقليل تدفق الهواء المباشر إلى عينيك. وهذا يقلل من معدل تبخر الدموع ويساعد في الحفاظ على رطوبة العين.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية: احم عينيك من أضرار أشعة الشمس عن طريق ارتداء النظارات الشمسية المحمية من الأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على منع المزيد من الجفاف الناجم عن الرياح وأشعة الشمس المباشرة.

تجنب تناول الأدوية لعلاج مشاكل العين بنفسك. إذا كنت تعاني من أعراض جفاف العين المستمرة أو أي عدوى في العين، فاستشر طبيب عيون ذي خبرة.



