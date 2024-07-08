يتم جمعها 50 مرة.. محصول الباميا مصدر رزق مربح للمزارعين بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

محصول البامية من المحاصيل الهامة لدى مزارعي محافظة الشرقية فى فصل الصيف، ويعد مصدر دخل للمزارعين ويحرص معظمهم على زراعتها، ويقول محمد الشبراوى مهندس زراعى بالمعاش، إن محصول البامية مربح جدا للفلاح وهو من مصادر الدخل التى يعتمد المزارع عليه فى المصاريف على الأسرة لأن سعرها مرتفع ويوفر هامش ربح كبير هناك نوعان من البامية يزرعها الفلاحين النوع الأحمر ويرغبه معظم المزارعين لغزارة إنتاجه والنوع الأخضر وهذا يزرعه القليل من الفلاحين.

وأضاف: تعد البامية من المحاصيل المربحة جدا للفلاح وتعد مصدر دخل جيد للمزارع، وعن تجهيز الأرض، قال إنه يتم حرث الأرض وتشميسها ثم تخطيطها 12 خطا فى القصبتين ويوضع 3 شيكارة سوبرة للفدان الواحد قبل التخطيط وثم يتم الزراعة بمعدل من 3 إلى 4 حبات فى الجورة الواحدة ثم رية البزرة وبعد 21 من الزراعة تتم رية المحاياه وبعد 30 يوما يتم خف الارض وبعد ها يتم رية المحاياة ويتم ريها بعد ذلك كل 30 يوما.

ولفت أنه يتم جمع الباميا بعد 60 يوما من زراعتها، والبدء الكيلو بسعر 30 جنيها والآن وصل سعر الكيلو 20 جنيها.

وقال أحمد بلال أحد المزارعين من مركز أبو كبير بالشرقية، أن محصول البامية من المحاصيل المربحة جدا للفلاح هي محصول صيفى يتم زراعته فى منتصف شهر مارس ويتم جمعه حوالى 50 مرة.

وأضاف أن محصول البامية من الزراعات الصيفية المربحة جدا للفلاح ووصل سعر الكيلو اليوم إلى 40 جنيها وأن زراعة البامية تبدأ في منتصف شهر مارس وبعد 70 يوما نبدأ فى الحصاد كل 3 أيام.

ولفت أن المزارعين يقومون بزراعة مساحات بسيطة لأن البامية تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة ترهق المزارع، إلا أنها مربحة للغاية وترضى من يزرعها.



احد المزارعين



البامية الحمراء غزيرة للانتاج