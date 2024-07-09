هيئة الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة وتصاعد الحرارة المحسوسة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء والتى تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة عن درجات الحرارة المقاسه فى الظل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تصل 85% ، وعلى السواحل الشمالية تصل نسب الرطوبة 90% ، وعلى جنوب الصعيد تصل 40%.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.