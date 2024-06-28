أعراض تظهر على طفلك تتطلب الذهاب للطبيب .. أبرزها حركة العين

كتبت فاطمة ياسر

قد تظهر على طفلك بعض الأعراض التي لا يعلمها البعض، وتعني تعرضه لمشكلة ما في العين كقصر النظر، أو طول النظر، أو جفاف العين، أو الاستجماتزم، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي أفضل النصائح والأعراض التي يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها لحماية طفلك من حدوث مضاعفات في العين.

حول ذلك أوضح الدكتور أحمد هشام استشاري العيون في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الطفل ويجب توخي الحذر منها، ومراقبتها بشكل ملحوظ حتي لا يتعرض الطفل لأي مشكلة، ومنها:

- لا يرى بشكل جيد

- حركة العين غير مضبوطة.

-يشاهد التليفزيون عن قرب

-تضييق العينين أثناء مشاهدة أي شيء.

وأشار إلى وجود العديد من الفحوصات التي يجب الخضوع لها بشكل منتظم حتى لا يتعرض الطفل لأي مشكلة صحية في العين، وتعرضه لمشاكل بصرية، مثل خضوعه للكشف المبكر عن مشاكل البصر مثل طول أو قصر النظر أو الحول، وعند اكتشافها مبكرًا فأنت تحمي عين طفلك من التعرض لأي مضاعفات صحية كفقدان كلي للبصر، أو تعرضه لمضاعفات أخرى كصعوبة في التعلم والتركيز.

وأكد استشاري طب العيون، ضرورة البدء في فحص عين الطفل، فور الولادة أي في غضون الأسابيع الأولي من حياته، وهذه المرة تعد الأولى، وبعد ذلك يجب الفحص كل 6 أشهر للاطمئنان، حتى بلوغه 3 سنوات، ثم فحص مرة أخرى عند دخوله المدرسة، والاستمرار كل عام في الكشف عن مشاكل العين للطفل.

وأوضح، أن التغذية الصحية للطفل تحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالعيون، ولذا يجب إمداد بالفواكه والخضراوات بشكل يومي، مع ضرورة حماية العين من أشعة الشمس، وإعطاء الطفل فترات راحة من الشاشات للحماية.