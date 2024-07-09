بينها خفض الأسعار.. إنفوجراف لملفات مهمة على طاولة أول اجتماع للحكومة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها سيادته في مختلف أرجاء الجمهورية.





أهمية التعامل الفورى مع المشكلات التى تواجه ملفات عمل الحكومة، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى فى العمل

سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، منها ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم

زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية

ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون فى بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما الخدمية

التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية

ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لشرح التحديات وتوضيح أى قرارات يتم التفكير فى اتخاذها أمام الرأى العام

توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى، والرد عليها من خلال سرد الحقائق

الاهتمام بالشكاوى التى ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التى أصبحت مصدر ثقة للمواطنين

تعزيز دور الشباب الأكفاء فى مواقع القيادة، وتأهيلهم لتحمل المسئولية، وأن يكون هناك "صف ثان" فى الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للوزارات