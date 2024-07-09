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رئيس الوزراء يكشف سبب وضع برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:21 م
رئيس الوزراء يكشف سبب وضع برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات قال رئيس الوزراء: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ3 سنوات".







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