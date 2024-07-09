رئيس الوزراء: متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة

كتبت هند مختار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، أنه "تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة".

وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات، قال: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ٣ سنوات".